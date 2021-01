It kin glêd wurde op ‘e dyk. Dat seit it KNMI. Foar de noardlike helte fan Nederlân jildt woansdeitejûn en -nacht koade giel. Der sil de kommende oeren struid wurde, mar net alle diken komme oan bar. It is dêrom de baas en doch foarsichtich as men de doar út moat.