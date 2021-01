Subsydzjeregeling foar boere-eksperiminten Noard-Nederlân

Boeren dy’t bydrage wolle oan de omslach nei in natuerynklusivere lânbou yn de Drintsk-Grinslanner Feankoloanjes, Westerwolde of Oldambt, kinne dêr fan 1 febrewaris o.s. ôf subsydzje foar oanfreegje. It kin bygelyks gean om in idee of eksperimint foar in nije tylttechnyk, tylt yn stripen yn kombinaasje mei ynnovaasje, it benuttigjen fan skealike hoekjes lân foar rânen mei krûden of it lokaal ferkeapjen fan produkten. It maksimum subsydzjebedrach is 25.000,- euro. Oanfreegje kin oant en mei 31 desimber 2021 fia www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Fernijende ideeën

Boeren hawwe sels faak al ideeën oer hoe’t sy it bioferskaat op harren bedriuw fuortsterkje kinne. Op grûn fan harren eigen ûnderfiningen op it boerehiem sjogge se mooglikheden foar de takomst. Sa wurdt der bygelyks eksperimintearre mei in tyltsysteem of -technyk of it ynpassen fan natuerynklusive maatregels yn de bedriuwsfiering. De subsydzjeregeling Boere-eksperiminten kin dy eksperiminten fierder bringe. En it kin boeren ynspirearje om mei nije ideeën oer natuerynklusive lânbou te kommen. Betingst is dat it giet om fernijende ideeën fan twa of mear boeren yn de Feankoloanjes, Westerwolde of it Oldambt, wol of net yn ’e mande mei terreinbehearders of oare (string)partijen.

Aksjeplannen foar it sichtber meitsjen fan natuerynklusive lânbou

De ideeën moatte oanslute by de winsklike takomstbylden en aksjeplannen foar de Feankoloanjes, Westerwolde en it Oldambt, dy’t mei oanbelangjenden opsteld binne. Om’t dy gebieten ûnderling ferskille yn lânbou, lânskip en bioferskaat, is ferline jier ûnder regy fan de Agenda voor de Veenkoloniën in winsklik takomstbyld foar 2030 it gebiet fêststeld. Yn de aksjeplannen is in rûte útset foar lânbou dy’t winst makket en tagelyk oan it bioferskaat bydraacht, fruchtberens fan de grûn en dy’t soarget fan in leefber plattelân.

De subsydzjeregeling Boere-eksperiminten is ûnderdiel fan de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, dêr’t de provinsjes Drinte, Fryslân en Grinslân inisjativen foar in mear natuerynklusive lânbou yn Noard-Nederlân mei stimulearje en ferhastigje wolle.