‘Spegel’, in nij gedicht fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân.

By de start fan de Poëzijwike, op Gedichtedei 28 jannewaris, is it gedicht ‘Spegel’ fan Nyk de Vries yn Hotel Post-Plaza yn Ljouwert presintearre. By it projekt ‘Wjerspegele’ wurde koarte gedichten op spegels yn de hoareka fan Ljouwert plakt. Koarte literêre teksten fan 20 sekonden dy’t men lêze kin ûnder it hanwaskjen. Yn it projekt wurkje Merk Fryslân, Ljouwert City of Literature en ferskate dichters gear.

De oersetting fan ‘Spegel’ yn it Nederlânsk fan de dichter sels en de Ingelske oersetting troch David Colmer binne ek werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.