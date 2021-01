Skilderij fan Noardeast-Fryslân tydlik nei it Ryksmuseum

It skilderij ‘Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden’ fan de gemeente Noardeast-Fryslân is woansdei nei it Ryksmuseum ferfierd.

Fan 12 febrewaris oant en mei 31 maaie is it skilderij te bewûnderjen yn in útstalling fan it Ryksmuseum yn Amsterdam. It is ien fan de topstikken fan de gemeente Noardeast-Fryslân. It wurdt tydlik útliend oan it museum. It tema fan de útstalling is ‘Slavernij’. Nederlân hat yn it ferline in grutte rol spile yn de slavernij, en sels yn Dokkum binne dêr spoaren fan werom te finen.

It skilderij hat faker útliend west oan in museum foar in útstalling fan lanlik of ynternasjonaal nivo.

De útstalling is al in kear ferskood fanwege it koroanafirus. Mear ynformaasje is te finen op www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij.

Fia www.rijksmuseum.nl/nl/thuis binne foarstellingen digitaal te belibjen.