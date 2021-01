Sealterfriezen hawwe in ‘skûldoek’ ynstee fan in ‘mûlekapke’

It Sealterfrysk hie noch net in eigen wurd foar mûlekapke. Dêrom hawwe de kultuerorganisaasje Seelter Buund en ûnderyksorganisaasje Oldenburgische Landschaft in wedstryd útskreaun om ien te betinken.

It winnende wurd is Sküüldouk – ‘skûldoek’ of ‘beskermdoek’ yn ús Frysk. It wurd is betocht troch Felix Fischer. Hy kriget in mûlkapke mei it nije wurd derop. Dêr sille mear fan makke wurde.

By in wedstryd om in Noard-Fryske oersetting te betinken kaam müsdök (‘mûledoek’) as winner út ‘e bus.

It Sealterfrysk en Noard-Frysk binne foarmen fan it Frysk dy’t yn ferskillende parten fan Dútslân praat wurde.