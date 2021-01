Rútferdivedaasje troch Malou Bron op De Lawei

Op de ruten fan De Lawei binne sûnt koart de gedichten fan Malou Bron te finen. Manou is 22 jier, studint en sûnt febrewaris 2020 skriuwt hja wykliks nije gedichten. Dy dielt hja dan op sosjale media ûnder de namme ‘penvriendin’.

Hja skriuwt ûnder oare oer hoe’t it libben troch koroana feroare is, mar ek oer oare dingen as freonskip, jild en beynfloeders. Nettsjinsteande dat de galerij ticht is fanwege de pandemy, wol De Lawei minsken yn koroanatiid bemoedigje. Trije fan Malou har gedichten binne te bewûnderjen op de ruten fan de skouboarch.

De Lawei is yn elts gefal noch oant en mei 9 febrewaris ticht fanwege de koroanamaatregels.