RTL meldt: freed útgeansferbod yn Nederlân

Fan kommende freed ôf meie minsken yn Nederlân jûns nei acht oere net mear bûtendoar wêze. Dat skriuwt RTL Nieuws op grûn fan ynformaasje út De Haach. It útgeansferbod soe yn alle gefallen in wykmennich jildich bliuwe. It giet om de yngripendste frijheidsbeheining sûnt de Twadde Wrâldoarloch.

Neffens RTL is de ferwachte foarriedige einmannichste fan it ferbod 9 febrewaris. Op it stuit is der yn ‘e Twadde Keamer noch in protte ferset tsjin ‘e regel, dy’t in soad minsken de jûnsklok út ‘e besettingstiid yn it sin bringt. It regear wol it neffens RTL likegoed trochfiere.