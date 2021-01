Resept foar potstro

Potstro mei stip is in streekgerjocht út Fryslân, Grinslân, Drinte en Oerisel.



Yngrediïnten:

– 1 liter molke of sûpe

– 180 gr. boekweitengrôt

– snúfke sâlt

– 200 gr. rikke spek

– sjerp

Sied de molke en doch it sâlt derby. Doch no it boekweitengrôt derby. Lit de brij 15 minuten trochsiede. Snij foar it spekfet it spek yn dobbelstientsjes en bak it út.

Doch in poarsje potstro op it itensboard, meitsje der mei in leppel in kûltsje yn en folje dat mei spekfet en spekjes. It gerjocht kin oergetten wurde mei sjerp.

Hawwe jo ek in tradisjoneel Frysk resept, of miskien wol in Frysk resept mei in eksoatyske twist, stjoer dat dan nei de redaksje fan It Nijs: ynfo@itnijs.frl.