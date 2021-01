Reboelje yn Hollân en Brabân

Yn Hollân en Brabân hawwe klibers reboeljemakkers harren stêden ôfweide. Yn Amsterdam begûn it mei in freedsume demonstraasje tsjin it útgeansferbod op in kampke gers yn ‘e stêd. It gie lykwols stadichwei mâlder: plysjes waarden útsekeld, der waarden nazygjalpen útraasd en guonlju smieten sels fjurwurk nei de plysjes. De ynsetting fan ‘e plysje dat de lju it plein ûntromje moasten, waard skoudere. Op ‘t lêst drige de plysje om in wetterkanon te brûken as de lju bleanen dêr’t se wiene. Dat drigemint waard útfierd. Yn strjitten deromhinne kloften fannijs minsken gear en de plysje hie deroan om de rêst werom te bringen. De ME gie mei kneppels en in wetterkanon de kliber yn, plysjes te pearde kamen fanwegen. It gie mâl.

Yn it Noard-Brabânske Eindhoven gie it jim raarder. Plysjes waarden mei stiennen, reboeljemakkers plonderen winkels en smieten fytsen dy’t op stoepen stiene op ‘e dyk. In parkearde auto waard omsmiten en yn ‘e brân stutsen, de reboeljemakker smieten fytsen op in bulte op ‘e dyk en stieken dêr de brân yn om de dyk ticht te setten. De plysje te pearde waard oanfallen mei fjurwurk, ferskate hynders giene ûnderút en ien sloech op ‘e kletter. De fytsestalling by it sintraal stasjon waard rampenearre.