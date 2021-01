Raket fan Boeing 747 ôf lansearre

It is it Amerikaanske romtefeartbedriuw Virgin Orbit snein slagge om in raket fan in fleanende Boeing 747 ôf de romte yn te lansearjen. Op in hichte fan likernôch tsien kilometer waard de raket fan it fleantúch ôfkeppele. Mei de raket waarden tsien satelliten fan NASA yn in baan om de ierde brocht.

It is de bedoeling dat Virgin Orbit, it romtefeartbedriuw fan sakeman Richard Branson, meidwaan sil op de kommersjele merk om satelliten yn in baan om de ierde te bringen. SpaceX fan Elon Musk is no de bekendste spiler. Oare romtefeartbedriuwen lansearje in raket fan de grûn ôf, wat dat oangiet is de manier fan wurkjen fan Virgin Orbit oars.

It bedriuw is tige optein oer de slagge misje en sprekt yn de parse fan in “ideale” lansearring. Acht moanne lyn mislearre de earste demonstraasjeflecht noch.