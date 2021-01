Prinsessehôf presintearret ‘Huid & Haar‘

In keramyske rôze prúk fan Per B. Sundberg (1964, Sweden), de arsjitektoanyske skulptueren fan Shahpour Pouyan (1979, Iran) en 3D-printe fazen fan Olivier van Herpt (1989, Nederlân). Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert presintearret fan 13 febrewaris o/m 31 oktober 2021 in eklektyske seleksje fan hjoeddeiske oanwinsten.

Alle wurken binne de ôfrûne seis jier oankocht ûnder tasjend each fan Tanya Rumpff, konservator moderne en aktuele keramyk. Hûd & Hier: oanwinsten hjoeddeiske keramyk 2015 – 2021 is in werjefte fan Rumpff’s leafde foar keramyk. Hja nimt yn ’e hjerst ôfskie fan it Prinsessehôf.

Kurator Rumpff selektearre foar de groepsútstalling wurken fan Cristian Andersen, Erik Andriesse, Adriana Baarspul, Claude Champy, Tal R., Navid Nuur, Johannes Nagel, Nicholas Pope, Olivier van Herpt, Oscar Santillan, Shahpour Pouyan, Per B. Sundberg, Rachel de Joode en Johnny Rolf. ‘Wig II’ fan Sundberg is de lêste yn in kolleksje fan hjoeddeiske oankeapen en skinkingen dy’t konservator Tanya Rumpff inisjearre hat. “Wat ik fan de wurken sa bysûnder fyn, is it ûnferwachtse, it ûnberikbere en it mysterieuze. In keramist wit nea wat der út de ûne komt, men kriget der eins de fingers net efter. En dat fyn ik no just it fassinearjende fan keramyk. It hat wat algemistysk, as sjocht men in tsjoender oan it wurk”, fertelt Rumpff.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.princessehof.nl.