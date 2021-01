‘Podium Pop Up’: searje minykonserten

Podium Pop Up bringt in searje minykonserten. Op in bysûndere lokaasje trede dêr musisy mei ferskillende eftergrûnen mienskiplik yn op. Yn eltse ôflevering giet in bekende namme út de keunst- en kultuersektor nei in plak dêr’t hy of sy in bysûndere bân mei hat, om dêr mei in selskip te musisearjen foar de minsken dy’t dêr wurkje.

Yn de earste ôflevering aktrise Annet Malherbe. Mei Club Classique ferrast sy it personiel fan restaurant-hotel De Goudfazant mei in optreden om harren in hert ûnder de riem te stekken yn dizze drege tiden.

Annet hâldt fan muzyk meitsjen en sjongt graach. Sûnt febrewaris 2020 binne al har plende projekten ôfsein. Hja soe yn ’e winter in muzykfoarstelling meitsje mei in stikmannich musisy fan Club Classique. Dy foarstelling is fanwegen Covid-19 ek ôfsein. De musisy binne dan ek tige optein dat se foar Podium Pop Up optrede meie en dêr in honorarium foar krije.

Utstjoering: fan 6 febrewaris oant 10 april alle sneonen om 22.10 oere by de NTR op NPO 2.

It programma is ûnderdiel fan NPO Cultuur. Mei dat platfoarm wol de Publike Omrop op ferskate kanalen de magy fan de seal by de minsken bringe en tagelyk kultuermakkers oan in alternatyf poadium foar harren wurk helpe. NPO Cultuur is te finen op NPO Start, NPO 2 extra en op de oare grutte stjoerders fan de NPO, sawol op de radio, telefyzje as online. NPO 2 extra is by Ziggo te sjen op kanaal 222, by KPN op kanaal 88 en fia www.npostart.nl/live/npo-2-extra.