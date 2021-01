Piet Paulusma foarseit Alvestêdetocht

“Myn kânsberekkening giet derfan út dat der, de kommende winter ynbegrepen, binnen 5 jier in Alvestêdetocht op redens komme kin.” Dat seit Piet Paulusma yn de nijste jefte fan De Nije. Dit lêste wykein fan jannewaris leit dy yn in tal supermerken yn Fryslân (Poiesz, AH), wylst de abonnees it tydskrift tagelyk tastjoerd krije. It earste nûmer fan DE NIJE fan jiergong 2021 is wol wat minder maklik te besetten as de eardere, no’t boekhannels en tydskriftewinkels noch ticht binne om de koroanagoarre. Wa’t net oan it blêd komme kin, kin oer de mail kontakt opnimme mei de redaksje: denije@itnijs.nl. Of nim daliks in abonnemint fia dit formulier.

Oer de winter

Wy as Friezen ha wat mei de winter. It giet ús om snie en iis, om reedriden en de Alvestêdetocht. As we it dêrsûnder dwaan moatte, prate of skriuwe we deroer.

Dat dogge we dus yn DE NIJE.

Meiwurkers foar (foarearst) ien kear

Piet Paulusma Wy moatte moarn mar wer even yn it waar sjen

Ids Postma It wiene gewoan moaie tiden

Nyk de Vries De Dichter fan Fryslân – Nyk de Vries

Abe de Vries Hoe’t Waling Dykstra it Frysk populêr makke

Johan Veenstra Pries

Winters mei en sûnder snie en iis

Yn DE NIJE wurdt ek omtinken jûn oan: winterske ferhalen fan doe en no, winterske kost, de winter yn de taal (Winterwaar), de literatuer (Frysk yn wintertiid), de muzyk (Winterske Irolt-lieten) en de keunst (Hûndertfyftich jier lyn, echte winters). In ferskaat oan aktiviteiten yn en om ‘e winter komt oan ‘e oarder: Sint-Piter, Stinzeplanten, Krookjefakânsje, Feestfiere.

En fierder

Yn dizze DE NIJE fan 66 siden mei nijsgjirrige teksten en moaie foto’s likegoed omtinken foar:

it katern foar de bern

de puzel

de strip

de fotowedstriid (om oan mei te dwaan)

De redaksje