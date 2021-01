‘Pandora’s Late Night’, minyfestival mei klassike muzyk fan no

Yn in perioade dat musisy en poadia it dreech hawwe, organisearret it Avondconcert fan de NTR yn gearwurking mei TivoliVredenburg ien kear yn ’e moanne in minyfestival mei aventoerlike musisy en ensembles: Pandora’s Late Night. 21e-iuwske ‘klassike’ muzyk fan benammen Nederlânske boaiem stiet sintraal.

Yn de searje litte jonge Nederlânske musisy en ensembles hearre wêrom’t just nije muzyk foar harren sa wichtich is. Yn koarte, ôfwikseljende programma’s lit Pandora’s Late Night de spannendste muzikale ûntwikkelingen fan no hearre. Tuskentroch prate presintatoaren Wouter Pleijsier en Beitske de Jong mei de musisy en komponisten oer harren passy. Hoe reflektearret harren muzyk de tiid dêr’t we yn libje en hoe sjogge sy de takomst? Hat it isolemint ek romte bean oan nije ideeën oer it muzyklibben?

Musisy/ensembles

Under mear sille te hearren wêze: Ensemble Insomnio – Gwenyth Wentink – Harpsirens – Herz Ensemble – Maarten van Veen – Matangi Quartet – Maya Fridman – Maze – Reinier van Hout – Sebastiaan Kemner – Vincent van Amsterdam – Wouter Snoei.

Mear ynformaasje is te finen op www.radio4.nl/avondconcert.

Utstjoering: fan 31 jannewaris o/m 25 april alle lêste sneinen fan de moanne yn TivoliVredenburg, streekrjocht om 21.30 oere op NPO Radio 4 en fia livestream op www.radio4.nl/live en www.tivolivredenburg.nl/studio.

Pandora’s Late Night komt ta stân yn nauwe gearwurking mei Tivoli Vredenburg. Mei tank oan NTR, NPO Radio 4 en it NPO Kultuerfûns ta stipe fan kultuermakkers.