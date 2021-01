Studintes Emma, Iris, Marta en Nova fan Universiteit Leiden / Leiden University ûndersykje foar harren stúdzje kulturele antropology hoe sterk oft de taal ferbûn is mei de Fryske mienskip en hoe’t dat yn ferbining stiet mei it gefoel fan identiteit.

Dêr ha se in fragelist foar makke dy’t eltsenien dy’t yn Fryslân wennet of wenne hat, ynfolje kin. Dogge jim ek mei? Ynfoljen kostet sa’n fiif minuten fan jim tiid. De fragelist is te finen fia dizze link.

Boarne: Praat mar Frysk