Om it behâld fan it Fryske lânskip

It Fryske lânskip is altyd yn ûntwikkeling. Lânbou, produksje fan duorsume enerzjy, wenje en rekreaasje freegje hieltyd mear romte en omtinken. Om dêr goed op yn te spyljen hawwe Deputearre Steaten in startnotysje makke foar in programma Lânskip. Yn ’e mande mei oare oanbelangjende partijen moat dat programma derfoar soargje dat it Fryske lânskip moai en werkenber bliuwt. Op 10 maart litte Provinsjale Steaten harren oer dit ûnderwerp ynformearje mei in ekspertgearkomste dêr’t ûnder oaren ryksboumaster Floris Alkemade oan meiwurket. Op 31 maart nimme de Steaten in beslút oer de fierdere oanpak fan it programma.

Deputearre Douwe Hoogland: “It tema lânskip spilet oeral in rol, fan Feangreide-oanpak oant it enerzjyfraachstik. Yn ús bestjoersakkoart stiet dan ek dat we de gefolgen foar it lânskip behelje yn alle beliedssaken dêr’t wy yn kieze moatte. Dêr helpt dizze startnotysje by.”

De startnotysje bestiet út fjouwer alternativen foar it opstellen fan in programma Lânskip. Alle alternativen hawwe in eigen ambysjenivo en beskriuwe de rol fan de provinsje Fryslân en oare partijen as it giet om it tema lânskip. Deputearre Steaten stelle foar om in kar te meitsjen foar it alternatyf Panorama Fryslân. De provinsje is pro-aktyf by it ynpassen fan romtlike ûntwikkelingen yn it lânskip. Gearwurking mei alle oanbelangjende partijen stiet sintraal. As lânskipsstruktueren yn de provinsje ûnder druk komme te stean, sil de provinsje aktyf stjoere op it behâld fan it werkenbere Fryske lânskip. Provinsjale Steaten kieze yn maart 2021 út de alternativen.

Omjouwingsfyzje

De startnotysje Lânskip is in útwurking fan de besprekking fan de Omjouwingsfyzje De romte diele troch Provinsjale Steaten. Utgongspunt is dat Fryske lânskipstypen en harren ûntsteansskiednis werkenber bliuwe. In twadde útgongspunt is dat lânskip by nije romtlike ûntwikkelingen altyd in ûnderwerp is by it ôfwagen fan belangen. It programma Lânskip is dêr de ferbinende skeakel by om dy doelstellingen te berikken.