Oarlochsútstalling Frysk Fersetsmuseum posityf ûntfongen

De útstalling Each yn each mei oarloch, dy’t it Frysk Fersetsmuseum mei Tresoar, it Frysk Film Argyf en Histoarysk Sintrum Ljouwert makke, is ticht. Yn dit lestige jier kamen dochs noch 29.711 besikers each yn each te stean mei Fryslân yn oarlochstiid. Hja beoardielen de útstalling mei in 8,2. Online waard de útstalling nochris 16.961 kear besjoen. Hûnderten studinten kamen nei it museum, dêr’t hja yn workshops foarm joegen oan harren eigen betsjutting fan frijheid.

Fan 1 juny o/m 13 desimber 2020 joech Each yn each mei oarloch in ynkringend byld fan de oarlochsjierren, it ferset en de Joadeferfolging yn Fryslân. Bekende en minder bekende ferhalen kamen foarby. Sa wiene yslike filmbylden te sjen fan de deportaasje fan de famyle De Jongh yn 1942, stikem makke troch in oerbuorman. Fierder foto’s en filmbylden fan in nasjonaal-sosjalistyske gearkomste op it Wilhelminaplein, de hongerwinter fan 1944-1945, de begraffenis fan Ingelske fleaners troch Dútske soldaten op Skiermûntseach en fan de earste dagen nei de befrijing.

Moetingsplak

Yn de útstalling waard in spesjaal moetingsplak ynrjochte foar hjoeddeiske projekten. Sa lieten âlderen dy’t sels de oarloch meimakke hawwe, oan Fryske jongelju sjen wat it betsjut om yn de fjirtiger jierren opwoeksen te wêzen, yn ferliking mei no.

Underwijs

Ofrûne jier waard it programma ‘Bern yn oarloch’ digitalisearre. Dêr kinne learlingen út it primêr ûnderwiis online de ferhalen mei besjen fan bern dy’t de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân meimakke hawwe. Fierder kamen seishûndert earstejiers mbo-studinten fan it Fryslân Kolleezje en nochris 130 learlingen út it fuortset ûnderwiis nei it museum. It Frysk Fersetsmuseum lansearre ek noch mei it Frysk Fersetsmuseum Film Archyf in film by it edukaasjeprojekt Fryslân 75 jier frij.

Aktiviteiten

Op 4 maaie waard de útstalling al online iepene, mei de fêste presintaasje fan it Frysk Fersetsmuseum, fia de firtueletour. Dy waard 16.961 kear besjoen troch 14.216 besikers. Mei Tryater, Theater Na De Dam en ferskate jongelju hat it museum in podcast makke oer 75 jier frijheid. Fierder waarden saneamde ‘gesprekstarters’ omparte mei prykjende fragen by de foto’s uit Each yn each mei oarloch. Bern koene terjochte by Parseburo Eachtsjûgen, dêr’t wurke waard oan de krante De Gazetteket. Yn gearwurking mei de Liefdesbode koene besikers oantinkens oan oarloch en frijheid yn in brief of persoanlik dokumint úttype litte.

Frysk Fersetsmuseum

Tagelyk mei de útstalling Each yn each mei oarloch wie der yn it Frysk Fersetsmuseum in presintaasje om it tema ‘Frijheid anno no’ hinne te sjen.