NPO Kennisplatfoarm oer aktuele kwestjes

Hoe wurdt in faksin test? Is sûker ferslaavjend? Wêrom wurde minsken fereale? It antwurd op dy en in protte oare fragen is no te finen op npokennis.nl. It kennisplatfoarm fan de publike omrop dat helder antwurd jout op fragen oer aktuele kwestjes en fragen dy’t oanslute by jins persoanlike libben.

Nederlanners tusken 18 en 40 jier sykje yn trochsneed trije kear deis op ynternet nei kennis en weetsjes[1]. Yn in tiid dat ynformaasjestreamen hieltyd komplekser wurde en we hieltyd dreger echt nijs fan sabeare nijs ûnderskiede kinne, biedt NPO Kennis op in hjoeddeiske, leechdrompelige manier betroubere ynformaasje. It platfoarm stelt brûkers by steat om op elk winske momint kennis op te dwaan fia beknopte ferhalen mei ynhâld ôfkomstich út de fideokolleksje fan de publike omroppen.

NPO Kennis is ûntwikkele yn gearwurking mei ûntwerp- & ynnovaasjeburo IN10 út Rotterdam.

[1] Boarne: Mediatest, oktober 2020, Verkennend onderzoek voor succesvolle ontwikkeling NPO Kennis yn opdracht fan de NTR.