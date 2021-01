Nije ynstallaasje Kim Habers mei porslein en ljocht

Fan 13 febrewaris oant en mei 5 septimber 2021 presintearret Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert in útstalling mei wurk fan Kim Habers (Ommen, 1979). De keunstner wurket meastal mei papier, mar yn har solo-eksposysje yn it nasjonaal Keramykmuseum ûntwikkelet hja in nije keramyske ynstallaasje mei porslein en ljocht. It wurk, makke yn it Europees Keramisch Werkcentrum (Sundaymorning@ekwc), draait om de komplekse ekologyske misstannen yn Brazilië.

Foar de ynstallaasje yn it Prinsessehôf liet Habers har ynspirearje troch it Amazonegebiet. Mei katastrofale bosbrannen, grutskalige yndustriële ûntbosking en it útrûpeljend dollen fan grûnstoffen binne de ekologyske gefolgen yn Brazilië grut. Boppedat wurdt de lânseigen befolking yn syn kultuer en bestean bedrige. It swartbleakere porslein yn de ynstallaasje fan Habers yn kombinaasje mei flikkerjend ljocht is in ferbylding fan it brânende Amazonegebiet. Troch de oerweldigjende grutte en kompleksiteit fan it wurk hopet Habers de taskôger oan it tinken te setten.

Abstrakte skulptueren

Lykje it fan in ôfstân abstrakte skulptueren, fan tichtby litte de romtlike wurken fan Kim Habers in soad minuskule details sjen. “It wurk is fragyl, útdaagjend en makket nijsgjirrich”, seit Tanya Rumpff, konservator fan it Prinsessehôf. Habers helle yn 2007 har bachelor Fine Art by ArtEZ, Zwolle, en yn 2009 har master Fine Art oan it Sandberg Institute, Amsterdam. Yn 2008 krige hja de stimulearringspriis ‘Aanzet’ fan de keunstferiening Diepenheim. Letter folgen oare prizen en beurzen lykas yn 2010 en 2013 in stipendium fan it Mondriaan Fonds en yn 2015 in Scholarship fan it Post-Academic Institutions- Sundaymorning@EKWC – Mondriaan Fonds. Yn 2018 wûn hja de Gerrit van Houtenatelierpriis fan de Dooyewaard Stichting.

Europeesk Keramysk Wurksintrum

Sundaymorning@ekwc is in ynternasjonale artist-in-residence en centre-of-excellence yn keramyk. Alle jierren ferbliuwe likernôch sechstich keunstners trije moanne yn it EKWC, dêr’t hja de gelegenheid krije te eksperimentearjen mei keramyk. It doel is om de ûntwikkeling fan keramyk yn de byldzjende keunst, design en arsjitektuer te stimulearjen. Yn de syktocht nei nije perspektiven en techniken yn de keramyk nûget Keramykmuseum Prinsessehôf alle jierren twa keunstners út om de resultaten fan harren wurkperioade by it EKWC te presintearjen.