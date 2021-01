Yn Fryslân is in regionale oanpak foar needopfang foar kwetsbere bern. Bern mei in steurnis of in beheining dêr’t al profesjonele stipe foar regele is, kinne no, mei de strange koroanamaatregels, ek opfongen wurde.

Opfang fan bern út kwetsbere húshâldens kin helpe as der thús te folle spanningen en/of problemen binne. Foar dy bern kin it lestich wêze om har goed op it skoalwurk te konsintrearjen. Berne-opfang kin ek helpe om spanningen thús net fierder oprinne te litten., sadat de kâns op ûnfeilige situaasjes tefoaren kommen wurde kin.

De berne-opfang is iepen as needopfang foar bern fan âlden dy’t dêr in kontrakt hawwe en neffens it eigen gebrûklike roaster. Skoallen binne ferantwurdlik foar de opfang ûnder de normale skoaltiden.

Needopfang oanfreegje

De opfang wurdt meastal regele troch de helpferliener dy’t behelle is by it bern en/of de húshâlding. As dy der net is, dan kinne skoalle of de berne-opfang dat beprate mei de húshâlding en opfang oanfreegje by it wyk- of gebietstiim fan de gemeente. Dêr moat de gemeente foar skile wurde.

Advys- en meldpunt Veilig Thuis

By ûnfeilige situaasjes, thús of by in oar, kin kontakt opnommen wurde mei Veilig Thuis Fryslân fia telefoannûmer 0800 – 2000 (fergees). Dêr steane se 24 oeren deis, sân dagen yn ’e wike klear foar advys. Under kantoaroeren kin mei Veilig Thuis fia www.veiligthuis.nl tsjet wurde.