Mei-inoar op wei nei duorsume mobiliteit yn de Waadregio

Yn gearwurking mei de provinsjes Fryslân en Grinslân (Wunderline) hawwe Merk Fryslân en Marketing Grinslân yn it ram fan it Interreg-projekt Wadden Agenda 2.0 in wurkatelier oer duorsume mobiliteit yn de frijetiidsekonomy organisearre.

Mei it wurkatelier wol de projektmaatskippij in ympuls jaan oan duorsum toerisme yn it Fryske en Grinslânske Waadgebiet. Ferskate iepenbier ferfiereksperts en ferfierders út it Waadgebiet fan beide provinsjes wiene dêrby oanwêzich. Oanlieding foar de gearkomste wie it, yn 2020, oplevere, statuskwo-ûndersyk nei de mobiliteit yn it Nederlânske en Dútske Waadgebiet.

Keatmobiliteit

By it wurkatelier die bliken dat der al in protte inisjativen nommen wurde om de duorsumens fan it bus- en treinferfier yn de Waadregio te ferbetterjen, dy’t ek de frijetiidsekonomy te’n goede komme. Ynformaasjefoarsjenning oer de berikberens fan toeristyske bestimmingen en it keapjen fan kaartsjes is foar bûtenlânske gasten lykwols noch in útdaging. In grutte kâns waard sjoen yn it ferbetterjen fan de oansluting tusken fyts en iepenbier ferfier. By de online gearkomste is ek sjoen hokker ideeën oft op koarte en lange termyn trochfierd wurde kinne om de duorsume mobiliteit yn it Waadgebiet in nije ympuls te jaan.

Yn Dútslân waard ein 2020 in soartgelikens wurkatelier holden. De útwikseling fan kennis tusken Dútslân en Nederlân bliuwt foar de takomst wichtich.

Wadden Agenda 2.0

It projekt ‘Waddenagenda’ wurdt útfierd yn it ramt fan it Interregprogramma Dútslân-Nederlân en wurdt meifinansiere troch it Europeesk Fûns foar Regionale Untwikkeling (EFRO) en it Nedersaksyske ministearje fan Federale en Europeeske Saken en Regionale Untwikkeling, en troch de Provinsjes Fryslân en Grinslân, begelaat troch it programmabehear fan de Eems Dollart Regio (EDR). Merk Fryslân en Marketing Grinslân binne dêr projektpartner yn foar respektyflik de provinsje Fryslân en provinsje Grinslân.