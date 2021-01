Maatregels neilibje bêste remeedzje tsjin opkringen Britske fariant

Fanwegen it omheechgean fan de koroanasifers yn benammen it noardeasten fan Fryslân, ropt GGD Fryslân de ynwenners op dat se har sa goed mooglik oan de koroanamaatregels hâlde. Dat is de bêste remeedzje om it fersprieden fan de besmetliker Britske fariant tsjin te gean.

De besteande maatregels sille nei alle gedachten útwreide wurde. Dêr sil moarn yn de Twadde Keamer oer diskusjearre wurde. GGD Fryslân beklammet dat it fan belang bliuwt om de sifers de kommende tiid sa leech mooglik te hâlden, oant de oantallen sakje troch hieltyd mear faksinaasjes. As de maatregels net genôch neilibbe wurde, kinne de besmettingssifers troch de hjir ek oanwêzige Britske fariant fan it firus gau en tige hurd omheechgean, mei alles wat dêr efterwei komt.

Noardeast Fryslân

Yn de noardeasthoeke bliuwt de GGD ekstra alert op de fersprieding fan it firus. Fia boarne- en kontaktûndersyk giet de GGD nei hoe’t de fersprieding om soarchsintrum ’t Suyderhuys yn it Surhústerfean hinne ferrint. Dêr giet it ek om de Britske fariant. Wêr’t dat nedich is folgje ekstra testen. Grutskalich teste fan hiele befolkingsgroepen is it noch net oan ta.