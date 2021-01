Lieke Marsman heitelândichteresse fan Nederlân

De Brabânsk-Amsterdamske skriuwster Lieke Marsman is heitelânsdichteresse fan Nederlân woarn. Hja kriget it wurk fan de Fries Tsead Bruinja oer. Frou Marsman sil de kommende twa jier foar de Ryksoerheid gedichten skriuwe by saken út it nijs.

Frou Marsman is mei har 31 jier de jongste dichter dy’t de funksje oant no ta hân hat. Hja is keazen nettsjinsteande in slimme sykte dêr’t se sûnt 2018 mei oanhelle is. In protte reizgje, lykas har foargongers, sil se dan ek wis net dwaan kinne.

Neffens Thomas van Veen, lid fan de sjuery dy’t har útkeazen hat, is de sykte fan frou Marsman just in pree foar de funksje. Hy seit: “Nu ­iedereen bezig is met de angst om ziek te worden, kan Lieke Marsman, die naar eigen zeggen veel voeling heeft met de mensen die kwetsbaar zijn, wellicht woorden van troost bieden.”

Lieke Marsman is berne yn Den Bosch. Hja wennet yn Amsterdam en skriuwt sûnt 2010 poëzij. Har earste bondel, Wat ik mijzelf graag voorhoud, krige se de C. Buddinghpriis foar. Yn 2017 skreau se foar it earst in roman: Het tegenovergestelde van een mens.