Oertinking

bejubele

ferhune

ferhûddûke

op hannen

droegen

fêst

bewoartele

yn ’e

wyngerd

bleausto

striidber

sljochtwei

in frou

it brea

wurdt

brutsen

do wist

der is

gjin wei

werom

ik moat

tinke oan

de krommels

fan gelok

dy’tsto

my joechst

Wytze Brandsma, Gersleat

emearitus agooch-teolooch

De tekst neffens it gedachtegoed fan de feministysk lutherske teolooch Dorothee Sölle (1929-2003), dat ûnder mear fêstlein is yn: Mystiek en verzet; Kies het leven; God heeft mensen nodig; God is meer dan een man; De moeder van Eva, De Heenreis, útjun by Ten Have, Utrecht