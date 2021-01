Koroananijs: measte Nederlanners wolle in spuit

In trijefearn fan ‘e Nederlanners wol in faksinaasje foar de koroanasykte. Dat docht bliken út ûndersyk dat Ipsos yn opdracht fan ‘e NOS útfierd hat. In foech moanne lyn wie dat noch mar 69 persint en noch in moanne earder 66 persint.

De helte fan ‘e Nederlanners wol sûnder mis in spuit, jit in fearn seit fan ‘nei alle gedachten wol’.

Tsien persint wit noch net oft er it middel dat de trudze foarkomme kin, hawwe wol. Fyftjin persint wol it perfoarst of nei alle gedachten net hawwe. Dyselden binne oer it generaal benaud foar de feiligens of foar bywurkings, of hja twivelje oan ‘e effektiviteit fan it middel.