Keamer kediist tongersdei oer útgeansferbod, protte nijsberjochten oer ferbod op thúsgasten op ‘e nij ûnwier

It fallene Nederlânske kabinet wol, lykas juster al oer de buorren gie, in útgeansferbod ynfiere. Oft de folksfertsjintwurdiging dat lije wol, is lykwols de fraach. Ferline wike die de Twadde Keamer te witten dat er it dêr net mei lykfine koe. Tongersdei komt de Keamer deroer gear. As der dan wol in mearderheid foar it ferbod is, meie minsken tenei nei healwei njoggenen jûns net mear bûtendoar wêze.

Hoewol’t guon media te witten dogge dat it net langer tastien is om mear as ien prater yn ‘e hûs te hawwen, is dat op it stuit net wier, sa’t eardere meldings yn ‘e media dat der beheinings op it tal gasten wiene ek ûnwier wiene. De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 beheint it tal minsken dy’t byinoar yn in romte wêze meie yn kêst 3.1 ta ‘in iepenbier plak’, ‘in hiem by in iepenbier plak’ en ‘in hiem by in besletten plak dat net in wente is’.

It regear hie in sliepende wet fûn dy’t it moolk makke en stel in útgeansferbod yn sûnder goedsizze fan it parlemint, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. No’t it kabinet fallen is, moat de Keamer lykwols ja sizze foar’t sa’n yngripend ferbod ynfierd wurde kin. Der is noch in oare mooglikheid om soks foarinoar te krijen en dat is it útroppen fan ‘e needtastân. Neffens it ministearje fan justysje is it regear dat net fan doel.