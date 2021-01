Keamer en premier net iens oer jûnsklok

Komt der yn Nederlân in ferbod om jûns bûtendoar te wêzen? Premier Mark

Rutte wol dat de Keamer dat yn him omgean lit. Sa’n jûnsklok soe, krekt as yn bygelyks it Belzelân, derfoar soargje moatte dat it koroanafirus him minder gau ferspraat. It regear tinkt dat soks mei de komst fan ‘e Ingelske staach fan it firus nedich is om de sikehûzen draaiende te hâlden. De Ingelske firussen binne gâns besmetliker as de Sineeske foarm fan it firus.

De Keamer wol der lykwols net oan. De opposysjepartijen en ek it regearingstrouwe D66 binne fan betinken dat in jûnsklok op it stuit fierste fier giet. De regearingspartijen VVD en CDA wolle der wol oer neitinke.