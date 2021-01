Kafka syn ‘Metamorfoaze’ no ek yn it Frysk

Op in dei wurdt Gregor Samsa wekker en ûntdekt dat er yn in ûnbidich ynsekt feroare is. Hoe’t de man sels en oaren dêrop reagearje, wurdt mei begryp en irony beskreaun. It resultaat is ien fan de ferneamdste wurken út de wrâldliteratuer: Die Verwandlung fan Franz Kafka.

Wolter Jetten hat it boek yn it Frysk oerset. It hat de titel De metamorfoaze krige. It is útjûn troch de Afûk yn Ljouwert en kostet 9,50.

