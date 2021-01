Jan Schokker: Kompensaasjefûgels

Kollum

Frjemde fûgels? Dêr sit tsjintwurdich negoasje yn en dat komt sa. Us famyljebedriuw, dat sûnt koart yn de bysûnder bekwame hannen fan myn bern florearret, is foar in wichtich part spesjalisearre yn standbou, dat is it fabrisearjen fan stands foar presintaasjes fan bedriuwen en produkten yn binnen- en bûtenlân. Troch de koroana leit dy hannel fansels finaal op syn kont. It beursgebou fan de RAI yn Amsterdam en bygelyks ek de Leipziger Messe yn Dútslân binne foar’t sa lang it duorje sil ferwurden ta test- of faksinaasjesintrums. Yn ús profesje sitte se foar it measte dizze dagen troch wat te tomkemeallen.

No is it lokkich wol sa dat wy as wol aardich betûfte Fryske ûndernimmers net op ien poat steune. Aktiviteiten as it beletterjen fan auto’s, gevels en buorden, mar ek it printsjen fan doeken, folie’s en alderhande oare materialen binne yn de rin fan de tiid behoarlik útwreide. Boppedat joech it firus ús ek wol in aardige kompensaasje yn de foarm fan oardelmeterôfstânstikkers, paadwizers en kochelskerms. Der moat lykwols dochs mear hannel by, want wa wit hoe lang oft dizze miserabele malêze noch duorje sil. Eins wie ús winsk al in skoftke om op in bettere bedriuwsmjittige wize platen út te frezen. Dy hân-dekûpearseage dêr’t ik yn myn wurksum bestean fiks wat kilometers hout en tripleks mei ferseage ha, moast mar ris de doar út, soks moat flugger, effisjinter en foaral ek digitaler kinne. Op ús strúnderspaad nei gaadlike mooglikheden kamen wy úteinlik fansels wer yn Dútslân út. In pracht apparaat fûnen wy, mear in robot as inkeld in mânske dekûpearseage. Werklik in sensaasje is de wize dêr’t dat apparaat de frezen folslein automatysk op wikselet: it hellet wat er brûke moat sels earne út in laadsje wei. In aardichheid! It ding kin in plaat materiaal oan fan 300 by 120 sintimeter en it makket dy dikke Dútser alhiel neat út hoe’t dik oft dat materiaal is.

Dy merakels yntelliginte masine moat fansels wol oan ’t wurk set wurde, benammen yn it wykein en jûns. Dêrom hawwe wy koartlyn in nije webshop opset en sa komme no myn fûgels om ’e hoeke fleanen. Ut hout en keunststof kin myn Dútser de moaiste dekoraasjes freze en snije foar yn it ynterieur. Realistyske dieren, mar ek yn geometryske foarmen, bygelyks in toekan, seemiuw, pelikaan en ek in ûle. Us pear echte ûlen yn ’e beam by de buorlju soene der samar jaloersk op wurde, sokke prachtige karakterkoppen.

Fuort de earste deis hie myn soan him de masine al sa’n bytsje eigen makke en ik fansels net benefterbliuwe. Mei in pear simpele oanwizingen soe ik ús Dútser ek wol kommandearje kinne, tocht ik sa. Dy ûle hie ik digitaal al sa geometrysk klear makke dat dy Dútser it omsette koe yn ’e nedige hannelingen en aksjes. It apparaat tikke der earst wat om wei, sette dêrnei hielendal sels de ôfsûging oan, socht folslein automatysk de gaadlikste frees út ien fan syn folle laden en sette doe fleurich útein. Werklik in wûnder en wat wie ik grutsk: dit rintenierke hie it meunster dochs mar fluch ûnder de macht krige! Och, wat wie it aardich om de dikke Dútser sa tichteby bikkelhurd oan it arbeidzjen te sjen, oant ik seach dat de ôfsûging hjir en dêr restjes hout net fan rjochten fuortsûge en dat guon wat restanten omheech kamen. Wat moast ik no? De masine útsette en dy Dútser út syn wurk helje? Dan ha ik oarloch, skeat it troch my hinne, mar ik wie al te let. In joekel fan in knal en myn masine hy freesde net mear: de beitel wie dwers troch it aluminium plaatwurk slein en hartstikkene stikken.

Soanleaf koe der bepaald net om laitsje. Letter hat er lokkich sels der ek wat flaterkes mei makke, sa learst as begjinnend masinemanager ommers altyd noch it meast.

Wy ha al moai wat dekoraasjes klear en al sis ik it sels, foaral de kompensaasjefûgels binne tige slagge. Miskien wol aardich om dizze stilearre frjemde fûgels ris te besjen op www.muorre.nl.