It Frysk fertsjinnet in better plak yn tsjerke

Ynstjoerd

Ik bin it folslein iens mei Jehannes Elzinga en mei wat hy skriuwt oer it plak fan it Frysk yn de tsjinsten dy’t Omrop Fryslân útstjoerde (https://www.itnijs.frl/2020/12/fryske-tsjerketsjinsten-op-omrop-fryslan/).

Dat de tsjinsten út de Martinitsjerke fan Frjentjer tige wurdearre waarden is dúdlik. De prachtige tsjerke, de oargelist en de solisten makken der mei de foargonger, koster en in pear gemeenteleden in hiel moai gehiel fan.

It Frysk kaam der bekaaid ôf wat altiid wer it gefoel jout dat it Hollânsk de taal fan tsjerke is. Allinnich de tsjinst mei ds. Nieboer fan Snits wie hielendal yn it Frysk.

It bliuwt noch altiid tige dreech om it Frysk yn tsjerke in plak hâlde te litten. Hollânsk wie al sa lang de taal fan tsjerke. Gemeenteleden wurdearje it Frysk, mar as der op liturgy- en oare gearkomsten in wurd Hollânsk falt, skeakelet de gemeente op in inkeling nei oer op it Hollânsk.

It soe dan ek ek hiel moai wêze om yn ’e kommende tiid geregeld it Frysk of Fryske streektalen in folweardich plak te jaan.

Al mear as fjirtich jier ferlyn skreau ds. Marten de Boer, dy’t doe yn Deinum stie, de brosjuere: It wurd fan de Heit yn ’e taal fan mem. Dy útspraak omskriuwt krekt wat wichtich is yn in tsjerketsjinst yn de memmetaal.

It is te hoopjen dat de tariedingskommisje net allinnich de oekumene mar ek it Frysk en de Fryske streektalen serieus nimt en it plak jout dat se fertsjinje.

Ina Kuipers-Kiel

Deinum