Is Annieke Otten fan Makkinga de bêste skoaljuffer fan Nederlân?

In 35-jierrige skoaljuffer út Makkingea is nominearre foar de titel ‘learaar fan it jier’ yn it basisûnderwiis. It giet om Annieke Otten. Hja wurket op ‘e skoalle fan Nijensleek, yn Drinte. Se hat sels in nije rekkenmetoade betocht en dy wurdt benammen yn koroanatiid in protte brûkt troch bern dy’t thús les krije.

Der binne noch njoggen oare dosinten nominearre. Op 19 jannewaris heart juf Otten oft se by de yn ‘e top trije sit. De winner wurdt yn novimber buorkundich makke.

Boarne: Omrop Fryslân