GGD Fryslân begjint thúswenjende 85-plussers te faksinearjen

Takomme wike begjint GGD Fryslân mei it faksinearjen fan de 85-plussers dy’t noch selsstannich wenje. It kabinet hat besletten om dy groep nei foaren te heljen om sa de druk op de soarch lytser te meitsjen. Lanlik is ôfpraat om dêr it Pfizer-faksin foar te brûken.

De thúswenjenden dy’t mobyl binne, wurde yn it WTC Expo yn Ljouwert inte. De twadde prip krije se net nei trije, mar nei fiif wiken. Tsjin dy tiid is der nei alle gedachten wer genôch Pfizer-faksin beskikber.

De 85- oant 90-jierrigen krije takomme wike in útnûging fan it RIVM en kinne mei in lanlik nûmer skilje om in ôfspraak te meitsjen. Mobile 90-plussers wurde troch de húsdokter útnûge om in ôfspraak te meitsjen. Dy beoardielet de mobiliteit fan syn/har pasjinten. Wa’t net nei in sintrale priplokaasje kin, wurdt letter troch de dokter sels inte.

It Ryk giet oer de folchoarder fan it intsjen. Dy folchoarder wurdt oanhâldend evaluearre en oanpast as dat nedich blykt te wêzen. De beskikberheid fan faksins spilert dêr ek in rol by.

Mear ynformaasje is te finen op www.ggdfryslan.nl/coronavirus en op Rijksoverheid.