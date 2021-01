Fryslân as it grutte foarbyld foar nij haad Dútske minderhede-organisaasje

“It is foar ús ûnfoarstelber dat men in bank yn stapt en dêr yn it Frysk holpen wurdt”, seit Helen Christiansen. Hja is sûnt novimber it haad fan it MKN, in nije Dútske organisaasje foar it stypjen fan autochtoane taalminderheden yn de noardlike dielsteat Sleeswyk-Holstein. Frou Christiansen komt út it Dútske Noard-Fryslân, mar hat in skoft by Omrop Fryslân yn Ljouwert wenne, dêr’t se yn koarte tiid it Westerlauwersk Frysk en Nederlânsk leard hat. Yn it Flensburger Tageblatt en op it webstee fan it Dútske minderhedesekretariaat fertelt se oer har earste ûnderfiningen.

De ûnderfiningen dy’t hja yn it Nederlânske Fryslân opdien hat, hawwe ynspiraasje opsmiten foar in belied dat de taalminderheden yn Dútslân stypje moat. Dat binne de Noard-Friezen, de Deensktaligen, de Sigeunerfolken Sinty en Roma en de minsken dy’t Nedersaksysk of Nederdútsk prate.

Frou Christiansen hat yn Denemarken en Turkije studearre. It Deensk en Turksk kin hja goed prate. Fierders praat hja Noard-Frysk, Nederdútsk, Dútsk en Ingelsk. Hja is tige meartalich, mar fielt har tagelyk tige Frysk. Yn har kantoar hinget in Fryske flagge mei de tekst Leaver dea as slaaf, dy’t se “ôfgryslike moai” neamt.

De organisaasje MKN jout troch de koroanakrisis op it stuit benammen skriftlik ynformaasje, mar de organisaasje hat ek in online-kongres oer taalminderheden organisearre en wol dit jier in grut evenemint oangeande lytse talen organisearje.