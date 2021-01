Frysk jûnsklokformulier hjirre del te heljen

Wa’t jûn nei njoggen oere noch perfoarst op ‘en paad moat, is in saneamde ‘eigen ferklearring jûnsklok’ fanneden. Dy komt der yn tal fan talen om nij-ynkommelingen te geriven, mar lykas wenst waard de twadde rykstaal ynearsten efkes fergetten. FNP-Steatefraksjefoarsitter Sijbe Knol wie freedtemoarn lykwols op syn iepenst. Hy luts deputearre Sytske Poepjes oan de jas, dy’t fuortendaliks prikken yn it wurk stelde om mei help fan Afûk en Fryske Akademy mei kûgelsfeart in Fryske ferzje fan it formulier ree te krijen, dat no al yn it assortimint fan de Ryksoerheid opnaam is.

Knol is lykwols min oer de gong fan saken te sprekken. “It moat alle kearen wer by de helsdoarren weiskuord wurde”, prottele er neffens de Ljouwerter Krante. Knol besaut him der oer dat it Frysk algeduerigen troch it ryksgear fergetten wurdt, wylst ferantwurdlik minister Kajsa Ollongren okkerdeis noch betterskip ûnthjitten hat, nei’t ûnder oaren it donorformulier ynearsten net yn it Frysk te besetten wie.

Hawar, eltse Fries dy’t jûns let mei in jildige reden de dyk noch op moat en oanholden wurdt, kin in permisje yn de eigen taal oerlangje. It oanbelangjende formulier is hjir te besetten. Klik hjirop om it del te heljen: 253.084_Eigen+ferklearring_avondklok_01a