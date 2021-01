Fjouwer deaden by bestoarming Kapitoal

By in bestoarming fan it Amerikaanske Kapitoal binne woansdei fjouwer minsken om it libben kommen. Ien frou ferstoar nei’t se delsketten wie yn it parlemintsgebou. De plysje berjochtet oer noch trije minsken, dy’t by ynsidinten omkommen binne. 52 demonstranten binne oppakt.

It is noch net dúdlik troch wa’t de frou delsketten is. Hja ferstoar yn it sikehûs oan har ferwûningen. De deadsoarsaak fan de oare trije ferstoarnen is noch net bekend. Hûnderten Trump-oanhingers bestoarmen woansdei it Kapitoal, dêr’t op dat stuit in sitting wie fan it Kongres om de ferkiezingswinst fan oankommend presidint Biden te bekrêftigjen. Troch de bestoarming moast de sitting lykwols útsteld wurde. De demonstranten wisten de romte te berikken dêr’t de senaat oanwêzich wie. De plysje wie oerrompele troch de situaasje en sette triengas yn tsjin de demonstranten. Kongresleden moasten gasmaskers opsette en waarden fia ûnderierdske gongen út it Kapitoal wei laat. Letter op de jûn, doe’t de jûnsklok fan krêft wie, waard it Kapitoal ûntromme troch de Nasjonale Garde.

De demonstranten wiene earder op de dei by in grutte pro-Trumpdemonstraasje by it Wite Hûs. Trump sei dêr opnij dat er derfan oertsjûge is dat er de ferkiezingen wûn hat. Dy útlittingen die er ek op Twitter. Ferskate tweets fan de presidint binne ûnderwilens fuorthelle troch it sosjalemediaplatfoarm.

Trump rôp letter yn in filmke de demonstranten op om yn frede nei hûs ta te gean, mar werhelle nochris dat de ferkiezingen fan him stellen wiene en dat der sprake wie fan fraude.

It Kongres hat letter op de jûn, doe’t de rêst werom wie yn it Kapitoal, de fersteurde sitting fuortset en dêryn de kieswinst fan Joe Biden bekrêftige.