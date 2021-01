Fiif Fryske teäters wurkje gear

De fiif Fryske teäters sitte slim yn noed oer de brede gefolgen dy’t de krisis yn de kulturele en kreative sektor op de mienskip hawwe sil. Feriene yn it Fries Schouwburg Overleg (FSO) is mei de lokale oerheden (provinsje en gemeenten) it inisjatyf nommen om derfoar te soargjen dat it kultuerferbân trochfunksjonearret, dat de ferbining mei it publyk bestean bliuwt en garandearre is foar oaremoarn. Koartsein, om de kulturele ynfrastruktuer yn Fryslân te fersterkjen.

Koroana daget út ta ynnovaasje en gearwurking

Kultuermakkers kinne net sûnder in poadium (yn hokker foarm dan ek) en poadiumkeunsten kinne net sûnder publyk. Dêr hawwe de skouboargen in wichtige rol yn, mar dy kinne it net allinne. Dêrom is der tusken fiif Fryske teaters it breed droegen Ferbûn ûntstien, besteande út De Koornbeurs Theater en Film, Stedsskouboarch De Harmonie, Posthuis theater, Theater Sneek en skouboarch De Lawei.

Manûvrearberder en sriidberder

Oerienkomstich de advizen, earder jûn troch de Ried fan Kultuer, sjocht it Ferbûn in oantal transysje-opjeften foar it better manûvrearjen en striidber wêzen. Dêrom freget it Ferbûn in ‘Oanjeifûns’ oan, dat derfoar soargje moat dat teäters fernijende konsepten ûntwikkelje kinne op it gebiet fan romtlike ûntwerp- en produktdifferinsjaasje. Dêrneist moat der neffens it Ferbûn sprake wêze fan in kaartegarânsjefûns.

It teäter as produsint en produksjehûs

Troch sels op te treden as produsint en produksjehûs leverje de poadia in bydrage oan de fersterking fan it hiele kultuerferbân en dêrmei it kulturele klimaat yn Fryslân. Dat wurdt ta útfiering brocht troch it ûntwikkeljen en útfieren fan troch de poadia inisjearre produksjes en festivals, it oanbieden fan coaching en poadia talintûntwikkeling, troch de talintopliedingen nei in heger plan te tillen, mear produksjes mei regionale tema’s te meitsjen en mear lytse en better te manûvrearjen foarstellingen te meitsjen foar in lokaal publyk.

In fersterke rol fan kultuer yn maatskiplike opjeften

Kultuer hat de unike eigenskip om minsken, de mienskip, te ferbinen. Dêrmei leveret kultuer in bysûndere bydrage oan ferskate maatskiplike opjeften. Mei sosjaal maatskiplike partners set it Ferbûn him yn om de wearde fan skouboargen as dragers fan kultuer yn te setten foar de maatskiplike opjeften dêr’t de mienskip him yn steld sjocht. Dat sil helpe moatte om feriensumjen tsjin te gean, lykas min lêze en skriuwe kinne, en bydrage oan in ynklusive mienskip. Dat wurdt allegear yn gearwurking dien mei relevante maatskiplike partners dy’t ek eveneminten organisearje foar bysûndere doelgroepen.

In oar, fariabeler gebrûk fan gebouwen

De besteande sealen en gebouwen binne net yn elk scenario op de gongbere wize brûkber. It is nedich om op syk te gean nei alternative foarmen fan romtegebrûk en alternative romten binnen de oardelmetermaatskippij. It Ferbûn wol dat dwaan troch repetysje- en montaazjeplakken foar makkers en selskippen te bieden, hotspots te bieden foar eksperiminten en bysûndere moetingen. Dêrneist wol it in moetings- en wurkplak foar zzp’ers en ûnderwiis wêze, mei in loket en moetingsplak foar ferskate maatskiplike tsjinsten, en boppedat in festival- en seremoanjelokaasje foar eksterne partijen.

Spin-off posityf foar: makkers, publyk, oare poadia, oare, foaral net-rânestêdgebieten

De krêft fan it Ferbûn sit him yn it feit dat fiif losse kulturele ynstellingen, ferspraat oer de provinsje, gearwurkje en al harren expertise, fasiliteiten en netwurk ynsette om de hiele sektor te fersterkjen. Ut dat kollektive en ynnovative perspektyf wei wurdt leard en eksperimintearre, wat fan wearde is foar de hiele sektor. Mar miskien is noch wol wichtiger dat der oerdroegen wurde kin hoe’t út gearwurking en lokale mienskip in sterk kultuerlânskip ûntstean kin. Just de minder tichtbefolke gebieten sille har weromkenne yn de regionale oanpak.

Finânsjele middels

Foar it útfieren fan de kaartegarânsje en it oanjeifûns is der budzjet nedich, wat op dit stuit noch net tasein is. Dat budzjet sil sawol lanlik as provinsjaal takend wurde moatte. De fiif teäters wolle as ‘Frysk Fieldlab’ nije wurkwizen en gearwurking yn de kulturele sektor en foar de Fryske regio ta stân bringe. Dêrfoar tsjinnet it Ferbûn in subsydzje-oanfraach yn by it ministearje fan OCW. Provinsje Fryslân en de fiif Fryske gemeenten hawwe dêr in adheezjeferklearring foar opsteld. Op it stuit dat der budzjet is, sille de teäters mei-inoar, as Ferbûn, harren konkrete plannen nei bûten bringe.