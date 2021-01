Earste faksinaasje yn Nederlân set

De earste spuit tsjin it koroanafirus yn Nederlân is set. De 39-jierrige ferpleechhûsmeiwurkster Sanna Elkadiri wie woansdeitemoarn yn Veghel as earste oan bar.

Op oare plakken yn it lân begjint hjoed ek de faksinaasje, benammen yn sikehuzen. Fersoargjend persoaniel yn ‘e akute soarch, driuwende help, koroanaôfdielingen en ambulânsemeiwurkers kinne hjoed in prip helje. By de GGD’s kinne soarchmeiwurkers fan ferpleechhuzen terjochte foar in yninting. Fan takom wike freed ôf binne alle 25 GGD-spuitlokaasjes iepen.

CNV: evenemintesektor ynsette

Fakbûn CNV pleitet derfoar om meiwurkers út de evenemintesektor, dy’t no fanwege de maatregels neat te dwaan hawwe, yn te setten om de faksinaasjekampanje yn goede banen te lieden.

Minsken stean no faak lang yn ’e rige om telefoanysk in ôfspraak te meitsjen. En der wurdt no allinnich ûnder kantoaroeren pript. Foarsitter Fortuin fan it CNV is fan betinken dat alle dagen fan 06.00 oant 22.00 oere yninte wurde moat, ek yn it wykein. Hy wol dat de tsientûzenen wurkleazen yn ’e horeaka- en evenemintesektor sa gau mooglik oplaat wurde om ûnder tafersjoch fan profesjonals te faksinearjen. In part fan de minsken kin dan sels leare te prippen en in oar part soe de logistyk om it faksinearjen hinne organisearje kinne.