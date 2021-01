Earste faksinaasje mei Oxford/AstraZeneca-faksin

Yn it Feriene Keninkryk is it faksinearjen úteinset mei it faksin fan de universiteit fan Oxford en farmaseut AstraZeneca.

De earste Brit dy’t it middel bûten de testperioade ynpript krige, wie de 82-jierrige nierpasjint Brian Pinker. Dat barde yn syn wenplak Oxford op in pear hûndert meter fan it plak dêr’t it ûntwikkele waard.

Nederlân hat fia de Europeeske Uny in opsje op yn elts gefal tolve miljoen doases fan it Oxford-faksin. De Europeeske medisynautoriteit EMA moat it faksin noch goedkarre foar gebrûk.