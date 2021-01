Drintsk wurd fan it jier: prugeltie

By in ferkiezing dy’t organisearre is troch streektaalorganisaasje Huus van de taol is het wurd prugeltie as moaiste Drintske wurd fan 2020 keazen.

Der wiene fiif wurden nominearre: dommiet, kladde, mieghummel, prugeltie en fedusie. De Drinten hawwe mear as tûzen stimmen útbrocht en prugeltie wie lang om let it populêrste. It wurd betstjut ‘ûndogens bern’. In protte Drintske pjutteboartersplakken hjitte dan ek sa.