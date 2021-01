Dokumintêres oer films fan Verhoeven, Tarantino en Kubrick

Het Uur van de Wolf stiet yn jannewaris yn it teken fan film. Mei dêryn trije nijsgjirrige dokumintêres: op 13 jannewaris oer Paul Verhoeven en syn film Showgirls, op 20 jannewaris oer Quentin Tarantino en syn earste acht films, en op 27 jannewaris oer it oeuvre fan Stanley Kubrick en syn unike sjochwize. Fan jannewaris 2021 ôf wurdt Het Uur van de Wolf útstjoerd op de woansdeitejûn.

Paul Verhoeven en Showgirls

Utstjoering: woansdei 13 jannewaris om 23.15 oere op NPO 2

De filmkritisy falle oerinoar hinne yn 1995 by it delsabeljen fan Paul Verhoevens Showgirls. De film flopt yn de bioskoop, mar hellet dêrnei 100 miljoen dollar op fia fideo- en dvd-ferkeap en groeit yn 25 jier út ta in kult-klassiker. Is Showgirls eins in miskend masterwurk? Dy fraach stiet sintraal yn de dokumintêre ‘Paul Verhoeven en de comeback fan Showgirls’, dêr’t ek fragminten út ûnder mear Spettters, Zwartboek, Starship Troopers en De vierde man yn ferweve binne.

QT8 – Quentin Tarantino: The first eight

Utstjoering: woansdei 20 jannewaris om 22.55 oere op NPO 2

It is op in filmset fan Quentin Tarantino ûnmooglik om jin net oanstekke te litten troch syn wille. Dat fertelle befreone akteurs as Samuel L. Jackson en Tim Roth yn ‘QT8 – Quentin Tarantino: The first eight’; in dokumintêre oer de earste acht films út Tarantino’s oeuvre. De dokumintêre sels is al krekt sa oansteklik: nei it sjen fan alle filmfragminten is de oanstriid om wer ris in ‘âlde’ Tarantino út de kast te pakken grut.

Kubrick oer Kubrick

Utstjoering: woansdei 27 jannewaris om 22.50 oere op NPO 2

Filmleginde Stanley Kubrick lit twa desennia nei syn dea opnij fan him hearre. Yn de dokumintêre ‘Kubrick over Kubrick’ reflektearret er op syn oeuvre en fertelt er oer syn unike wurkwize. Kubrick kaam sels selden yn de publisiteit, mar yn in searje audio-fraachpetearen mei de Frânske filmkritikus Michel Ciment is er iepenhertich oer syn fak en lit er him sjen as in yntelliginte en orizjinele akteur. Dy fraachpetearen foarmje, mei syn talleaze ûnferjitlike filmfragminten, de rêchbonke fan de dokumintêre. Dêrneist fertelle akteurs oer harren ûnderfiningen op de set, lykas Jack Nicholson (The Shining), Malcolm McDowell (A clockwork orange) en Nicole Kidman (Eyes wide shut).

Utstjoering: 13 jannewaris – 27 jannewaris 2021 om 23.00 oere hinne op NPO 2

Webside: www.ntr.nl/hetuurvandewolf