Diederik Ebbinge giet op syk nei syn ferline

Akteur, regisseur en kabaretier Diederik Ebbinge giet op syk nei de fersetsdieden fan syn pake en docht ferrassende ûntdekkingen. Syn famylje blykt der ien fan dichters, leauwigen en flechtlingen. Hokker lessen kin er dêrút lûke foar syn eigen libben?

En it blykt dochs echt it bloed fan Johan van Oldenbarnevelt te wêzen dat Diederiks famyljeskiednis kleuret as er ûntdekt dat syn foarfaar de ta de dea feroardielde bystie yn syn lêste oeren.

Besjoch hjir de útstjoering.