Dichter fan Fryslân op ‘Poetry on Impact’

Yn de wike fan de poëzij, op lanlike Gedichtedei, tongersdei 28 jannewaris, bringt Poetry International Rotterdam alle dagen oanslutend op it nijs fan 20.00 oere ‘Poetry on Impact’. In online flits poëzij oer saken dy’t der ek ta dogge. Mei dichters as Dichter des Vaderlands, Tsead Bruinja, poëzijgeskinkskriuwers Rodaan Al Galidien, Maud Vanhauwaert, plattelânsdichter Paul Demets, poëzij-gûrû Ellen Deckwitz, en Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries.

‘Poetry on Impact’ begjint op Gedichtedei, tongersdei om 20:30 oere en presintearret alle dagen o/m woansdei 3 febrewaris in nije dichter. Poetry on Impact / Nyk de Vries fersoarget as Dichter fan Fryslân op tiisdei 2 febrewaris in online optreden.

Wolst der online by wêze, meiprate, fragen stelle, stypje Poetry International Rotterdam en keapje in kaartsje foar € 5,- de ôflevering. Sjoch op www.poetry.nl foar kaarten en it lêste nijs.

Boarne: Dichter fan Fryslân