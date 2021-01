Wier, ik bin der hielendal ôf.

In stel jongkeardels hellet op ’e Jouwer mei âldjier in streek út. Karbid yn in âlde jarretank. De tank op in oanhingweintsje, in auto derfoar en midden yn it doarp in eksploazje feroarsaakje fan komsa. Dat wie de bedoeling. Is slagge. It waard in almeugend swiere ûntploffing mei in protte skea by in hotel. Dat lêste wie net de bedoeling.

Spitich.

Sa’n streek – miskien net goed te praten – ik kin it my skoan begripe.

It ferhaal wie dat de mannen harren frijwillich by de plysje meld ha en tasein ha om mei-inoar de skea te fergoedzjen.

Prima.

Ien of twa dagen letter hearre we dat der in ynsamling op tou set is. Foar de minsken dy’t skea ha, soest tinke. Mar, nee, it is in ynsamling foar de ‘dieders’. Yn koarte tiid wurdt der sa’n € 24.000 opbrocht.

Unbegryplik.

Wier, ik bin der hielendal ôf. Wêrom jouwe minsken sa royaal? Ik kin der net by. Begryp foar de streek? Ha ik ek wol, mar wa’t soks docht, moat sels foar de gefolgen stean. It is ûnferantwurde en dom wat se dien ha.

De hiele ynsamling is foar my bûten alle proporsjes. Hoe krije se ’t yn ’e plasse.

Inger Wets