De wrâld fan de Sinezen

Sina spilet wrâldwiid in hieltyd gruttere rol. Under presidint Xi Jinping wurdt flink ynvestearre yn ferbining en gearwurking en in hiele protte ûndernimmende Sinezen fêstigje har yn it bûtenlân.

Yn de VPRO-reissearje De wereld van de Chinezen siket dokumintêremakker en Sina-ekspert Ruben Terlou harren op. Wa binne se, wat wolle se berikke en wat foar ynfloed hat harren oanwêzigens op de lokale befolking?

Foar de searje reizge Ruben Terlou nei ûnder oare Kenia, Italië, Servië en Madagaskar.

Utstjoering: alle sneinen om 20.20 oere by de VPRO op NPO 2.