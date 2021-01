By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

Ynstjoerd

Sijbe Knol en Sybren Posthumus, FNP-fraksjefoarsitter yn Provinsjale Steaten en FNP-Steatelid, wolle graach dat ik ris op it Provinsjehûs delkom om te sjen hoefolle oft de FNP ‘efter de skerms’ wol net út ’e wei set foar de Fryske taal en it Frysk ûnderwiis (‘De FNP en it Frysk yn it ûnderwiis’, Friesch Dagblad, 9 jannewaris).

De FNP ferset ommers safolle wurk, en as ik efkes frege hie by myn ‘kwalitatyf prima kollega’s’ dy’t it Steatewurk folgje, dan hie ik dat witten en hie ik okkerdeis net safolle krityk hân op de partij (‘Lûkt FNP hannen ôf fan it Frysk ûnderwiis?’, Friesch Dagblad, 7 jannewaris). Ik hie nammers fêststeld dat fan de 65 parseberjochten dy’t de FNP yn 2020 de wrâld ynstjoerd hat, net ien it Frysk ûnderwiis as ûnderwerp hie.

Knol en Posthumus kinne net Frysk lêze. Myn stik gie deroer dat de FNP him yn 2020 net yn de media profilearre hat mei it Frysk ûnderwiis. In pear sitaten. Ut ’e lead: ‘De FNP profilearre him yn 2020 yn de media inkeld symboalysk mei de Fryske taal en joech oan it Frysk ûnderwiis al hielendal gjin omtinken.’ Twadde alinea: ‘Likegoed is it nijsgjirrich om wer ris te sjen hoe’t de FNP himsels profilearre hat no’t it nije jier úteinset is.’ Fierderop: ‘(..) dat de Fryske taal yn de FNP-propaganda wol foarútbuorke is, mar likegoed beheind bliuwt ta in pear sympatike gjalpen dêr’t je maklik mei ‘skoare’.’

In partij dy’t graach wol dat er op him stimd wurdt, sil kiezers dúdlik meitsje moatte wêr’t er foar stiet. Dat dúdlik meitsjen c.q. profilearjen fynt ornaris plak yn en fia media. It is hiel sympatyk dat Knol en Posthumus mei amtners en de deputearre oerlis hawwe ‘achter de skerms’. Mar it smyt tink dalik gjin stimmen op. En, wat noch belangriker is, it feroarsaket gjin omtinken foar de saak fan de Fryske taal en it Fryske ûnderwiis yn kranten, blêden, op radio, telefyzje en sosjale media. Dêrom myn fraach: ‘Lûkt FNP hannen ôf fan it Frysk ûnderwiis?’

Dat: betterskip yn 2021 en 2022 tawinske, FNP. Dan witte wy kwalitatyf twiveleftige boargers miskien yn 2023 op wat partij wy stimme moatte.

Abe de Vries