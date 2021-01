“Britske firusfariant kin yn Nederlân al yn maart dominant wêze”

De Britske fariant fan it koroanafirus kin al yn de twadde of tredde wike fan maart it dominante firustype wêze yn Nederlân. Dat soe dan grutte gefolgen ha foar kapasiteit yn de sikehuzen. Ernst Kuipers fan it Landelijk Netwerk Acute Zorg warskôget dêrfoar yn in fraachpetear mei de NOS.



Demisjonêr minister De Jonge makke fan ’e wike bekend dat it no by 3 oant 5 persint fan de besmettingen yn Nederlân om de Britske fariant giet. Kuipers seit dat as de fersprieding dêrfan krekt sa hurd giet as yn Ingelân en Ierlân, yn Nederlân rekken holden wurde moat mei in pykbelêsting dy’t like heech is as yn de earste koroanaweach.

Kuipers seit dat elkenien sa gau mooglik faksinearre wurde moat en de meast kwetsbere minsken mei foarrang.