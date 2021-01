Biden hat ambisjeuze plannen foar earste 100 dagen

Joe Biden wurdt hjoed yn Washington oansteld as presidint fan de Feriene Steaten. Yn de earste hûndert dagen as presidint wol er begjinne mei it útfieren fan in ambisjeus pakket oan plannen. Foaral de oanpak fan it koroanafirus stiet heech op ’e aginda.

Biden hat in stipepakket fan 1900 miljard dollar opsteld, dat er fuortdaliks útdiele wol. Koroanafaksins moatte flugger ferspraat wurde en der moat mear jild frijmakke wurde om de leanen fan fersoargjend personiel, leararen en plysjes te boargjen. De sjek dy’t alle Amerikanen foar ien kear krije, moat omheech fan 600 nei 2000 dollar.

Fierder wol er alle presidinsjele besluten fan Trump oangeande it klimaat weromdraaie. De beslissing fan Trump om Amearika werom te lûken út it klimaatakkoart fan Parys is dêrfan it wichtichste. Biden wol de bannen mei it bûtenlân wer oanhelje. Amearika komt bygelyks werom by de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO). De hurde migraasjestânpunten fan Trump wurde opnij besjoen. Sa wurdt it kontroversjeel ynreisferbod foar minsken út moslimlannen opheft. En it regear sil him ûnder Biden weromlûke út de rjochtsaak oer it ôfskaffen fan it soarchstelsel Obamacare.

Donald en Melania Trump namen tiisdei ôfskie as presidinsjeel pear, beide mei in eigen ôfskiedstaspraak.