8 febrewaris: earste listlûkersdebat

Fryslân, Grinslân en Drinte organisearje mei de Ljouwerter Krante, it Frysk Deiblêd en it Deiblêd fan it Noarden it earste ferkiezingsdebat foar de Twadde Keamerferkiezingen. Dat sil wêze op moandei 8 febrewaris fan 15.30 oant 17.00 oere. It sil online te folgjen wêze. De listlûkers fan VVD, CDA, ChristenUnie, GrienLinks, PvdA en SP debattearje mei-inoar. De PVV en D66 binne noch net út ’e ried oft se wol of net meidogge.

It sil gean oer Covid-19 en de spanningen yn de mienskip, de ynfloed op de sûnenssoarch en de regio, mobiliteit, de leefberens op it plattelân, de takomst fan de Waadeilannen, gelikense kânsen foar de jongerein en duorsume lânbou. Enerzjywinning komt ek te praat: watfoar kant giet it út?

Publyk kin net by it debat oanwêzich wêze. It is streekrjocht online te folgjen fia de digitale kanalen fan de LC, it FD, it DvhN, De Telegraaf, YouTube en Facebook. PodiumTV stjoert it debat live út op telefyzje fia de noardlike kabelnetwurken.

De presintaasje is yn hannen fan Welmoed Sijtsma en Eelco Bosch van Rosenthal, beide noarderlingen en bekend fan de lanlike tv. De ynwenners fan de trije noardlike provinsjes sprekke har fia fideofragminten út oer stellingen en stelle fragen oan de listlûkers.