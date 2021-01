2021: Jier fan de Otter

Nijs fan it Fryske Gea

Yn it Jier fan de Otter wurde alderhande aktiviteiten yn it belang fan de otter en om mei de otter yn ’e kunde te kommen ûnder de oandacht fan in breed publyk brocht. Understeand filmke laat dat yn:

Aktiviteiteprogramma

In otter lit him net gau sjen, mar syn spoaren binne wol te finen: bygelyks poatôfdrukken, spraints (poep) of in wiksel (plak dêr’t de otter oerstekt) en soms in sleepspoar fan syn sturt! It Fryske Gea hat ferskillende gebieten dêr’t de otter oerlibje kin.

It Easterskar

Tichteby It Hearrenfean leit it Easterskar, ien fan de pronkjuwielen fan It Fryske Gea, in prachtich moerasgebiet. Wa’t dêr by âlde petgatten lâns kuieret kin genietsje fan de see-earn, de fiskearn en de de otter. Troch de nije ekologyske ferbining tusken de rivier de Tsjonger en it Easterskar is der hieltyd mear útwikseling fan fauna en wurdt it gebiet streekrjocht fan wetter foarsjoen.

De Alde Feanen

De fariaasje yn it lânskip fan de Alde Feanen, midden yn Fryslân, jout dat dêr in grutte rykdom is oan planten en dieren. Dêr is de otter ek by. Wa’t dêr fart, fytst of kuieret wurdt it dúdlik wêrom’t it in Natura 2000-gebiet is mei de status fan nasjonaal park.

De Grutte Wielen

Oan de eastkant fan Ljouwert leit in otterparadys. Dêr is de otter de toppredator. Dat de boartlike wetterakrobaat dêr wer tahâldt is te tankjen oan alle natuerbeskermingswurk dat foar him út ’e wei set is. As it goed mei him giet, is it wetter skjin en dat is krekt goed foar folle mear bisten en foar planten.

De Lendefallei

Op de grins fan Fryslân mei Oerisel makket de Lendevallei diel út fan de ‘wiete as’, in keat fan moerasgebieten. Yn it natuerbehear wurdt aloan mear besocht om sokke gruttere ienheden te foarmjen. Hjir is dat berikt troch de natuergebieten de Weerribben en de Wieden yn Noardwest-Oerisel en de Rottige Meente en de Lendefallei yn Fryslân mei-inoar te ferbinen. Dêr hat de otter baat by, mar hy net allinne.

It Bûtefjild

Yn ’e buert fan Feanwâlden is de otter wiis mei de goede wetterkwaliteit yn it Bûtefljild. Yn de skrale greiden fan dat reservaat libje bysûndere plantesoarten én it is it domein fan de otter, mar ek fan reeharten, foksen en sawat alle soarten fan rôffûgels.

Wa’t earst wat mear oer de otter witte wol kin op Otterweetjes terjochte.

De otter, in legende dy’t weromkaam

Unike bylden litte sjen hoe’t de otter op jacht nei fretten giet, hoe’t er boartet en hoe’t in mem har jong syn earste swimles jout. It is filme yn it dekôr fan it prachtige wetterlânskip. Mei’t de otterpopulaasje tanimt wurde nije territoaria socht. Dêrom wurdt oan de beskerming fan it bist wurke, bygelyks troch it ôfsetten fan diken mei gaas en troch faunatunnels. De film is makke troch Hilco Jansma en meifinansiere troch It Fryske Gea. De film is hjir te besjen.

Ekskurzjes

6 maaie: Otterlêzing + besite oan thúshaven fan de otter (foar bern en jongfolk)

7 maaie: Lêzing oer otterprogramma fan It Fryske Gea (troch Sytske Rintjema)

13 juny: Rinnend troch otterlibbensgebiet it Wikelslân

16 july: Strune troch otterlibbensgebiet (foar 6+)

11 augustus: Op syk nei otterspoaren op de Noardwaard

16 oktober: Farre ‘Op syk nei de otter’ (foar 10+)

21 oktober: Otterlêzing + besite oan thúshaven fan de otter (foar de jongerein)

Op https://www.itfryskegea.nl/otter-activiteiten/ binne meikoarten noch mear aktiviteiten en filmkes te finen.