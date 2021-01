By de jierswiksel driuwe der by de measte minsken altyd wol in soad foarnimmens nei boppen.

De populêrste binne:

1 Sûne libbensstyl mei minder alkohol en ophâlde mei smoken as dat spilet.

2 Mear sporte en lichemsbeweging en fansels ôffalle fan it gewicht.

3 Mear tiid foar de bern, famylje en freonen.

4 Mear tiid foar jinsels en romte foar nije hobbys.

5 Jild sparje.

6 Minder drok meitsje oer saken en genietsje fan deistige dingen en natuer.

7 Frijwilligerswurk en mear betsjutting foar de mienskip.

8 Húshimmelje en de tún ûnderhâlde.

9 Duorsum libje.

10 Aktyf dwaande hâlde mei wat der yn de wrâld bart.

Koartsein, in hiele rige dy’t nei de hjeldagen, oaljekoeken en sjampanje alle jierren wer sa ûntstiet.

Advys

Stel josels in doel en diel dat mei oare minsken.

Net te folle hea op ’e foarke nimme.

Bliid wêze mei lytse stapkes.

Geduld hawwe en witte dat it altyd in kear ôffalt.

Hooplik is de rige oer in jier dan wat lytser.

Matthijs Verkuijl